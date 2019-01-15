Атырауский бизнесмен присвоил более 6 млн тенге за "трудоустройство" безработных

Руководитель компании забрал деньги за предоставление социальных рабочих мест.

В Атырау бизнесмен присвоил деньги, выделяемые городским Центром занятости на доплату безработным, которым предоставили социальные рабочие места, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В пресс-службе экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области сообщили, что в 2017 году руководитель одного из ИП заключил договор с Атырауским городским Центром занятости о социальном обеспечении граждан. По договору государственное учреждение "Центр занятости города Атырау" перечисляло денежные средства на банковский счет руководителя ИП за предоставление восьми социальных рабочих мест на общую сумму 1 375 500 тенге. Однако рабочие места созданы не были.

Вскоре предприниматель из корыстных побуждений открыл еще одно ИП на имя своей супруги. Зарегистрировал его в налоговой службе. В 2017 году он заключил договор о социальном обеспечении граждан с Атырауским городским Центром занятости на общую сумму 4 872 500 тенге. Рабочие места 20 безработным также не были предоставлены.

Решением Атырауского городского суда №2 руководитель ИП признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Бизнесмен приговорен к лишению свободы.

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