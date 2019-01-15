Онлайн-кассы: нелегальные таксисты Астаны недовольны новыми правилами

Нелегальщики озадачены предстоящими тратами на обязательную установку онлайн-касс.

Жители Астаны предпочитают пользоваться услугами нелегальных таксистов. Только 12 процентов вызовов приходится на долю официальных перевозчиков, рассказали в Ассоциации транспортников Астаны. Поддержать бизнесменов решило правительство. С 1 апреля всех, кто занимается частным извозом, обяжут выдавать чеки. Для этого за свой счет надо будет установить онлайн-контрольно-кассовую машину. Понятно, что это потребует расходов. Нелегальные таксисты от предстоящего нововведения не в восторге, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Владимир Кухарский подрабатывает таксистом около 20 лет. Говорит, что прожить на одну пенсию сложно, и для него это дополнительный источник дохода. Когда-то он пытался работать по патенту, но из-за постоянных поломок машина часто простаивала. Узнав, что теперь ему придется выдавать пассажирам чеки, Владимир задумался.

Владимир Кухарский, таксист: "Это мне надо кассовый аппарат покупать? И цены у нас договорные. Народ уже понял. Они выходят и ловят такси на дороге. И цены приемлемые".

По закону с 1 апреля все перевозчики должны будут оснастить транспорт онлайн-контрольно-кассовыми машинами за свой счет. В среднем цена одного такого прибора составляет около 60 тысяч тенге.

Абзал Кутурмаков, таксист: "Нереально просто каждому клиенту выбивать чек. По-любому будут всякие махинации. Мы и так платим налоги, работаем. Зачем за дополнительный доход еще платить".

Айбатыр Суюндиков, таксист: "Кассовый аппарат очень дорого стоит. Не каждый сможет купить. Для таксистов резона в этом нет".

Официальные перевозчики новость восприняли с воодушевлением. В Ассоциации транспортников рассказали, что на их долю приходится всего около 12% вызовов. Большинство астанчан предпочитают пользоваться услугами нелегальных таксистов. Сакен Ханхожин считает, такая мера поможет восстановить здоровую конкуренцию в этой сфере.

Сакен Ханхожин, исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация транспортников г. Астаны": "Мы к этому готовимся, потому что это закон. Понимаем, что нужно приобретать аппараты. На тарифах это никак не отразится. В апреле точно. У нас уже изменение тарифа было. Рынок диктует правила, мы подстраиваемся под это".

В Министерстве финансов пояснили, что требование было и раньше, но перевозчики могли заменить кассу таксометром. Теперь же обязательно использовать аппарат с выходом в интернет. Так в ведомстве планируют бороться с теневой экономикой. Тех, кто будет пренебрегать требованиями закона, ждет административная ответственность.

Олжас Отар, руководитель управления по связям с общественностью КГД МФ РК: "В первый раз предусмотрено замечание, затем последует административный штраф. Также тем, кто работает по патенту, необязательно будет устанавливать кассовый аппарат, они и так платят налог. А официальным перевозчикам в основном пассажиры оплачивают поездки карточкой. Но если выяснится, что они берут наличные, то они тоже будут отвечать перед законом".

Обзавестись контрольно-кассовыми аппаратами придется салонам красоты, станциям техобслуживания, а также всем предпринимателям, работающим в сфере торговли и обслуживания. Всего в течение года на онлайн-кассы переведут специалистов более 600 отраслей.

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