Госслужащие СКО боятся ходить в рестораны

За них вступились рестораторы.

В Северном Казахстане рестораторы вступились за госслужащих, которые опасаются ходить в увеселительные заведения, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Чиновники перестали не только отмечать корпоративы, но даже ходить в кафе на обед, из-за чего рестораны несут убытки, уверяют в областной профильной ассоциации.

Руслан Сейдахметов на госслужбе проработал 13 лет, дошел до руководителя отдела, после этого поменял работу на частную структуру. Будучи на ответственном посту, отдыхать Руслан ходил только в закрытые заведения, подальше от любопытных глаз.

Руслан Сейдахметов, бывший госслужащий:

- Пошел отдыхать на мероприятие, максимум отдельно кабинку закажем, чтобы нас никто не видел, не слушал. Потому что каждое слово, движение можно пересмотреть по-другому и можно сказать, что они себя неадекватно вели.

Осторожность чиновников оправдана, ведь фото с гуляний может стать достоянием общественности, и тогда репутация окажется на волоске. Один из последних примеров - корпоратив сотрудников КНБ Алматы. Видео распространили во всех соцсетях.

В Ассоциации рестораторов Северного Казахстана сообщили, что из-за боязни осуждения чиновники даже перестали ходить на обед. Бизнесмены потеряли определенный доход, уверяет Сайран Хамзин.

Сайран Хамзин, председатель Ассоциации рестораторов и отельеров СКО:

- Это очень больно и очень сильно ударило по экономике гостеприимства. Сейчас мы в ресторанах по вечерам и днем не видим госслужащих, потому что они просто боятся быть сфотографированными. На корпоративные и праздничные мероприятия они уже не идут.

Обратная сторона такого воздержания - отличная статистика. Так, по данным антикоррупционного департамента, в регионе ни один чиновник не был замечен пьяным в злачном заведении. Сами кафе и рестораны служба не проверяет. Но мониторят у заведений наличие служебных машин.

Елена Степаненко, руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции СКО:

- Мы проводим проверки на предмет использования служебного транспорта в неслужебных целях. В 2016-17 году были единичные факты. Уже в 18 году мы уже забыли, что такое возможно. Государственные служащие понимают всю меру ответственности.

Госслужащие - это лицо государства, напоминают в антикоррупционном департаменте, и об этом стоит помнить в нерабочее время. Правда, рамки допустимого или недопустимого поведения в действующем законодательстве не оговариваются.

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