2000 новых квартир сдадут в Ауэзовском районе Алматы вместо ветхого жилья

В целом, в Ауэзовском районе насчитывается 92 ветхих дома.

Проблему ветхих домов решают в Ауэзовском районе Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Almaty.

В этом году в Ауэзовском районе снесут сразу 46 домов по улице Сулейменова. На их месте возведут многоэтажные жилые комплексы - сдадут свыше 2000 квартир. Жителей пяти домов уже готовят к переселению, квадратные метры им предоставили в новых ЖК, построенных предприятием капитального строительства по улице Жандосова. В целом, в Ауэзовском районе насчитывается 92 ветхих дома.

"Помимо новых комплексов, мы планируем заменить полностью сети, то есть в данном районе это изношенные сети, это сети 60-х годов. Это теплосети, это электро-коммуникации, это водо-коммуникации. Сейчас такая работа идет. Кроме того, планируем разработать ПСД на детский сад на 150 мест. И пристроить пристройку к школе №72. То есть помимо того, что будут сноситься дома, будет полностью меняться инфраструктура данного района", - рассказал аким района Ануар Ускенбаев.

В этом году пройдёт и реконструкция двух крупных рынков. На территории "Сарыарки" работы начнутся в июне, "Арыстана" - уже в марте. На их месте возведут современные торговые комплексы. Эскизы одобрены. Запланирован также и ремонт 150 дворовых площадок. Таким образом, благоустроены будут 34 % дворов. Кроме того, в Ауэзовском районе построят свою пешеходную зону по аналогии с центральной улицей Панфилова. Расположится она в 8-м микрорайоне.

"Пешеходная зона будет соединять улицу Шаляпина, Алтынсарина и Абая. Это опять-таки новая брусчатка, это будет у нас лэд-освещение, видеокамеры, готовим там баскетбольную, футбольную площадку, плюс место для выгула собак. Я уже не говорю о скамейках, озеленении и обрезке деревьев", - добавил Ануар Ускенбаев.

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