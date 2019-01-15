Турция ужесточила правила перевозки туристов

Как теперь изменится работа туроператоров и что делать туристам?

С января 2019 года министерство транспорта Турции внедрило онлайн-систему U-ETDS, которая уберет с рынка перевозки туристов нелицензированных "частников". Наибольшие проблемы возникнут у любителей самостоятельного организовывать свои поездки в Турцию, зато от нововведения выиграют туроператоры, передает Zakon.kz со ссылкой на "Вестник АТОР".

Для борьбы с нелегальными перевозками пассажиров в Турции министерство транспорта страны разработало и внедрило со 2 января 2019 года государственную онлайн-систему U-ETDS, обязательную к использованию всеми транспортными средствами, которые перевозят иностранных туристов. Доступ к ней получат только те турецкие транспортные фирмы, которые имеют лицензию D-2 (лицензия для перевозки пассажиров).

Транспортной компании в систему теперь надо будет занести за 1 час до начала трансфера следующую информацию о пассажире:

1. Имя и фамилия туриста

2. Номер паспорта

3. Номер места пассажира

4. Номер рейса, которым прилетел турист

5. Куда или в какой отель он едет

6. Имя водителя

7. Имя трансферного гида

8. Место выезда транспорта

9. Место окончание трансфера

Система обновляется каждый час и настроена так, что заявленный пассажиров должен соответствовать на 100% составу пассажиров в транспорте.

При несоответствии информации хотя бы по одному из девяти пунктов компании-перевозчику теперь грозит штраф, эквивалентный 8 тысячам долларов США. За повторное нарушение перевозчик штрафуется на сумму в 3 раза больше, на третий раз у него отбирают лицензию на 1 год.

У туроператоров не должно возникнуть особых проблем с новой системой. Информацию они передают транспортной компании, и она заносит информацию в государственную систему U-ETDS.

Новая система должна дисциплинировать туристов. Теперь их смогут сажать в автобус строго по списку, поданному в систему заранее, и для опоздавших к своему трансферу может возникнуть больше проблем, чем это было раньше. Если раньше туроператор мог посадить опоздавшего пассажира в другой или в следующий автобус, который едет в нужный отель, то теперь это будет сделать сложно. Туристам придется ждать минимум час, чтобы сотрудники смогли заново занести информацию опоздавшего туриста в систему и данные в ней обновились, и только после этого отправить его в отель.

Нововведение также может принести и пользу туроператорам. По пока не уточненным данным, нововведение коснется всех туристических перевозок, в том числе и экскурсионных. Таким образом экскурсии, купленные "на улице" в Турции, уже не смогут быть существенно выгоднее по цене, чем у туроператоров: высокие размеры штрафов подтолкнут многие компании к обелению, к получению лицензии и работе в системе, что, безусловно, отразится на ценах.

Кроме того, гарантированная работа туроператорских транспортных средств в системе U-ETDS дает им преимущество в глазах клиентах: здесь они точно не рискуют быть высаженными из машины, как это может произойти в случае дешевого "уличного" трансфера.

Турагентам, которые заказывают трансфер для своих туристов самостоятельно, теперь необходимо в обязательном порядке запрашивать лицензию D-2 у транспортной компании, с которой они сотрудничают.

"Если такой лицензии у встречающего транспорта нет, то при остановке дорожной полицией туристов высаживают из автомобиля (им придется добираться либо на такси, либо агенту вызывать им новый транспорт с лицензией). Если лицензия есть, но данные в систему U-ETDS данные не занесены, владельца транспорта штрафуют в первый раз на 8 тыс. долларов", - говорит источник.

Основная задача внедрения новой системы – убрать "частников-нелегалов" с рынка и обеспечить перемещение туристов только лицензированными компаниями. Тем туристам, которые предпочитают не обращаться в агентства и заказывать трансфер у частных лиц в социальных сетях или через другие онлайн-сервисы, теперь будет тяжело найти дешевый трансфер от аэропортов Турции. Воспользовавшись случаем, официальные таксисты в аэропортах уже подняли цены на 15-20%.

Источники в Турции говорят, что в сезон возможны сотни случаев, когда у таких туристов не получится добраться на заказанных через соцсети машинах. Лицензированные таксисты и перевозчики будут следить за встречающими в аэропорту и сообщать в полицию о пытающихся подработать "частниках".

При этом, говорит источник, турецкая полиция не будет принимать в оправдание объяснения о том, что пассажиры являются их "друзьями" или "родственниками": проверять это вообще не будут, будет иметь значение только загранпаспорт, билет и наличие данных пассажира в системе.

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