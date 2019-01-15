Когда появится крипторубль

В Госдуме назвали предварительные даты.

Крипторубль может появиться в России через два-три года, поделился своим мнением с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции о планах комитета на весеннюю сессию.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены, а в мае приняты в первом чтении три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Но Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.

"Я свою точку зрения могу сказать, поскольку пока Центральный банк консервативно относится (к этой идее - ред.). С моей точки зрения, да (крипторубль может быть создан в РФ - ред.). Крипторубль - это рубль, обеспеченный, связанный с эмиссионным рублем, и просто он используется в блокчейне. Чем шире будет использоваться блокчейн в нашем финансовом обороте, и не только в финансовом, но и в экономическом обороте, тем больше вероятность появления крипторубля. Я думаю, это дело двух-трех лет", - заявил он.

По мнению Аксакова, крипторубль может быть обеспечен депозитами в уполномоченных кредитных организациях в фиатных, то есть, традиционных рублях.

"Мысль такая, что это рубль ничем не отличающийся от фиатного рубля, кроме того, что он обращается в блокчейне", - пояснил он.

Глава комитета Госдумы также отметил, что сейчас в рамках "регулятивной песочницы" Банка России тестируются несколько проектов, направленных на выпуск обеспеченной криптовалюты.

"Песочница" тестирует эти инструменты с точки зрения, во-первых, актуальности - надо поддерживать или не надо, а второе - с точки зрения изменения нормативных документов, законодательства в том числе, чтобы обеспечить реализацию этих предложений. Но я думаю, что как только мы примем закон о цифровых финансовых активах, то начнется реальная практика реализации, и в ходе нее возможно появление соответствующих предложений, чтобы создать правовые условия по появлению этих криптовалют", - заключил он.

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