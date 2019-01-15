Депутат парламента отложила роды ради Brexit

Женщина переносит беременность тяжело, но ради голосования отложила кесарево.

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Тулип Сиддик заявила, что перенесет свои роды ради намеченного на вторник голосования по Brexit. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Evening Standard.

Во вторник парламенту предстоит проголосовать по соглашению с Евросоюзом. От этого голосования будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против - более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.

Сиддик отложила кесарево сечение на два дня, несмотря на то, что перенесла непростую беременность. Врачи советовали ей провести операцию на 37-й неделе, то есть в понедельник или во вторник, но сама женщина попросила врачей перенести роды на четверг.

"(Врачи больницы - ред.) Royal Free были предельно ясными, говоря о своих юридических и медицинских обязанностях. Это рискованная беременность, и я делаю это вопреки советам врачей", - приводит газета слова Сиддик.

Обычно парламентариям на позднем сроке беременности, также как и женщинам с маленькими детьми или больным, "находят пару" из оппозиционной партии, то есть человека, который тоже не может проголосовать. Таким образом, отсутствие парламентария не отражается на результатах голосования. Однако, несмотря на это, Сиддик заявила, что не доверяет системе и примет участие в голосовании.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но уже в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения, которое пока не ратифицировал парламент.

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