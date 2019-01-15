Двое в масках напали на магазин в Костанае
Полиция уже установила личности подозреваемых.
Фото : alau.kz15 января 2019, 08:56
Сотрудники полиции установили двух подозреваемых в совершении разбойного нападения на магазин, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".
По данным полиции, 8 января около двух часов ночи в управление полиции Костаная поступило сообщение от сотрудника пультовой охраны о ворвавшихся в магазин двух неизвестных.
"В магазин вошли двое парней в медицинских масках, после чего один из них подошел к рабочему столу, за которым стояла продавец, схватил ее за шею и приставил к ней острый предмет. Продавец стала кричать. На крики выбежала из подсобного помещения хозяйка магазина, нажавшая на тревожную кнопку. В результате нападавшие убежали из магазина", — сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые установлены.
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