Двое в масках напали на магазин в Костанае

Полиция уже установила личности подозреваемых.

Сотрудники полиции установили двух подозреваемых в совершении разбойного нападения на магазин, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

По данным полиции, 8 января около двух часов ночи в управление полиции Костаная поступило сообщение от сотрудника пультовой охраны о ворвавшихся в магазин двух неизвестных.

"В магазин вошли двое парней в медицинских масках, после чего один из них подошел к рабочему столу, за которым стояла продавец, схватил ее за шею и приставил к ней острый предмет. Продавец стала кричать. На крики выбежала из подсобного помещения хозяйка магазина, нажавшая на тревожную кнопку. В результате нападавшие убежали из магазина", — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые установлены.

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