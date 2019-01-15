Число жертв при взрыве газа в Шахтах выросло до двух человек

Ранее сообщалось об одном погибшем, семи спасенных, судьба четверых человек оставалась неизвестной.

Спасатели нашли тело женщины на месте частичного обрушения из-за взрыва бытового газа многоэтажки в ростовских Шахтах, число погибших возросло до двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось об одном погибшем, семи спасенных, судьба четверых человек оставалась неизвестной.

Как уточнили спасатели, женщина, предположительно, проживала в квартире номер 72.

Перед этим специалисты демонтировали часть плит в частично обрушившемся доме и возобновили разбор завалов.

В понедельник утром, 14 января, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.

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