Гололед, туман, сильный ветер - погода во вторник в Казахстане

На большей территории страны пройдут осадки.

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 января, передает Zakon.kz.

"На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки. Местами по республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра", - сообщают метеорологи.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с, местами низовая метель. В Алматинской области местами будет туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с. В Кызылординской области местами - туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области - низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами - метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами возможен туман, днем ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - туман, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами гололед. Днем в Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

Кроме того, 15-16 января на горных реках Жамбылской, Туркестанской и 16 января Алматинской областей в связи с прогнозом сильных осадков возможны подъемы уровней воды.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -5°, облачно.



Прогноз погоды на 15 января.

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