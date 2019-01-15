В Алматы полицейские улучшили показатели раскрываемости по всем видам преступлений

За год в городе раскрыто 6 тысяч 570 ранее совершенных преступлений.

В ДП Алматы отчитались о проделанной за год работе. Показатели раскрываемости улучшены по всем видам преступлений, количество которых также снижается, передает Zakon.kz.

"На долю города Алматы приходится 21,7% регистрируемых в республике уголовных правонарушений. Раскрываемость тяжких преступлений составила 46,4%, улучшена на 2,2%, разбойных нападений - 74,4%, улучшена на 3,6%), грабежей - 34,2%, улучшена на 1,3%, краж чужого имущества - 29,7%, улучшена на 0,7%, краж из квартир - 37,8%, улучшена на 1%, завладений транспортным средством - 100%, улучшена на 16,7%, вымогательств - 100%, улучшена на 5,6%, хулиганств - 50,6% , улучшена на 5,5%, мошенничеств - 58%, улучшена на 7%", - сообщила официальный представитель департамента Салтанат Азирбек.

На улицах города в 2018 году дежурило около двух тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной Гвардии МВД РК, которые перекрывали 550 маршрутов патрулирования, из них: 300 автомобильных и 250 пеших. Также за год полицейские раскрыли 6 тысяч 570 ранее совершенных преступлений, 1 531 из них - преступления прошлых лет.

"По результатам 2018 года в целом сократилось количество преступлений по всем линиям. В частности, особо тяжких преступлений на минус 22,3%, тяжких - минус 18,5%, убийств - минус 23,6%, изнасилований - минус 15,6%, грабежей - минус 10,7%, краж чужого имущества - минус 0,9%, краж из квартир – минус 19,4%, вымогательств - минус 15%, хулиганств - минус 33,4%. Кроме того, меньше стало преступлений, совершенных в состоянии опьянения - на минус 23,4%", - отметила подполковник Азирбек.

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