Вечер музыки Рахманинова пройдет в "Астана Опера"

Концерт исполнит государственное трио "FORTE-TRIO".

Вечер музыки Сергея Рахманинова представит слушателям государственное трио РК "FORTE-TRIO". Концерт из цикла "FORTE-TRIO приглашает" состоится 18 января в Камерном зале "Астана Опера", передает пресс-служба театра.

В состав трио входят известные инструменталисты, лауреаты международных конкурсов Динара Базарбаева-Сахаман (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель), художественный руководитель коллектива – заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано).

В этот вечер на сцену Камерного зала "Астана Опера" также выйдут гости коллектива, приглашенные солисты – заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов (баритон), лауреат международных конкурсов Жумабек Кантарбаев (тенор).

В программу концерта вошли камерно-инструментальные и вокальные сочинения выдающегося композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Прозвучит Элегическое трио №2 ре минор, op. 9 "Памяти великого художника". В музыке выражена сердечная боль С. Рахманинова в связи с утратой старшего наставника и дорогого друга П. Чайковского. В характере опуса явственно ощущается особый неповторимый "почерк" автора, его музыкальный язык. В работе над трио С. Рахманинов поставил перед собой новую задачу – реализовать сложный драматургический замысел, создать крупное, глубокое произведение, достойное гения мастера, памяти которого оно посвящено.

Публике представят романсы С. Рахманинова, которые принадлежат к высшим шедеврам его поэтической лирики, в том числе "Здесь хорошо", "У моего окна", "Они отвечали", "Как мне больно", "Покинем, милая", "Ночь печальна", "В молчаньи ночи тайной", "Я жду тебя", "Дитя! Как цветок ты прекрасна", каватина Алеко из оперы "Алеко" и др.

Начало в 19:00.

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