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Зарина Дияс покидает одиночный разряд Australian open

Казахстанка не смогла справиться с теннисисткой из Сербии

Фото : из открытых источников15 января 2019, 10:05

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла в первом круге Australian open, сообщает Zakon.kz.

Встречу первого круга казахстанка, занимающая сейчас 95 место в рейтинге WTA, провела с Александрой Крунич из Сербии (№61 в рейтинге).

Для выявления победительницы теннисисткам пришлось играть три сета. Первый сет остался за Зариной, во втором казахстанка уступила в упорной борьбе, но на третий сет у Дияс сил не осталось. 6:3, 5:7, 1:6 – и в женском одиночном разряде Australian open-2019 осталась лишь одна представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая во втором круге сыграет теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич.

Скоро в первом круге мужского одиночного разряда Australian open стартует Михаил Кукушкин.


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