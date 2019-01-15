Зарина Дияс покидает одиночный разряд Australian open

Казахстанка не смогла справиться с теннисисткой из Сербии

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс проиграла в первом круге Australian open, сообщает Zakon.kz.

Встречу первого круга казахстанка, занимающая сейчас 95 место в рейтинге WTA, провела с Александрой Крунич из Сербии (№61 в рейтинге).

Для выявления победительницы теннисисткам пришлось играть три сета. Первый сет остался за Зариной, во втором казахстанка уступила в упорной борьбе, но на третий сет у Дияс сил не осталось. 6:3, 5:7, 1:6 – и в женском одиночном разряде Australian open-2019 осталась лишь одна представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая во втором круге сыграет теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич.

Скоро в первом круге мужского одиночного разряда Australian open стартует Михаил Кукушкин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!