17 голов КРС погибло заживо в ЗКО

Загорелась частная хозпостройка.

Пожар в частном жилом доме уничтожил скот в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в КЧС МВД РК, 15 января в 02:08 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории частного жилого дома в поселке Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области.

"Произошло возгорание хозяйственной постройки на плошади 210 кв.м. Пожар локализован в 04:35 и ликвидирован в 05:15. В результате пожара погибло 17 КРС. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение пожара было привлечено 12 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Западно-Казахстанской области",- рассказали в КЧС МВД РК.

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