В Алматы для безопасности граждан работает более 119 тысяч камер

С помощью системы видеонаблюдения в 2018 году раскрыто 1 543 уголовных преступлений.

В Алматы для охраны общественного порядка используется 119 794 камер видеонаблюдения, передает Zakon.kz.

В ЦОУ ДП используется система видеонаблюдения включающая в себя 156 аналоговых видеокамер, изображение с которых выводится в зал оперативного управления ЦОУ;

На различных объектах города установлено 1 791 видеокамер;

На объектах Универсиады - 2017 установлено 1 173 видеокамеры;

По проекту АИС "БДД" введено в эксплуатацию 105 постов, включающих в себя 694 видеокамер, из них 415 камер распознавания и 279 обзорных.

На метрополитене с выводом изображения в комнаты полиции установлено 348 камер видеонаблюдения.

На объектах образования установлено 3 449 камер видеонаблюдения, из них в 204 школах - 2 144, в 21 государственном колледже - 632, в 49 частных колледжах - 673.

В родильных домах установлены 143 видеокамеры.

В 7 490 дворах многоквартирных домов установлено 45 994 видеокамеры, 13 086 частных дворов охраняются 30 154 видеокамерами, в том числе 8 646 камер видеонаблюдения установлены на 2 853 перекрестках улиц частного сектора. В городе на 6 682 объектах различных форм собственности установлено 35 892 видеокамеры.

С помощью системы видеонаблюдения в 2018 году раскрыто 1 543 уголовных преступлений, камерами ЦОУ ДП выявлено 15 тысяч 603 административных правонарушений, в том числе 14 043 нарушений ПДД.

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