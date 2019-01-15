Развитие рынка ипотечного кредитования через инструменты холдинга "Байтерек"

Есжан Биртанов рассказал о диверсификации источников финансирования, стимулировании ипотечного рынка и повышении доступности жилья для населения.

В канун 2019 года холдинг "Байтерек" разместил на Казахстанской фондовой бирже дебютный выпуск тенговых облигаций. В интервью Центру деловой информации Kapital.kz о диверсификации источников финансирования ключевых проектов, стимулировании ипотечного рынка, повышении доступности жилья для населения и использовании инструментов Международного финансового центра "Астана" рассказал управляющий директор – член правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Есжан Биртанов.

Курс – на диверсификацию

– Есжан Амантаевич, за вашей спиной большой управленческий опыт в банковской и корпоративной сферах. Какие ключевые направления деятельности вы курируете в холдинге "Байтерек"?

– Я начал работу в холдинге в начале 2018 года. Перед компанией стоял ряд амбициозных задач, и сейчас, спустя год, можно говорить об определенных итогах и достигнутых результатах.

Холдинг и его дочерние организации, выступая в качестве основного финансового агента правительства, реализуют политику государства по целому спектру направлений. В их числе – исполнение государственных и правительственных программ развития, поддержка крупного, малого и среднего бизнеса, обеспечение финансовой доступности жилья, стимулирование экспорта и инноваций. И самое важное, холдинг обеспечивает отечественные предприятия доступным, средне- и долгосрочным фондированием в тенге, а население – самыми низкими ставками по ипотечному кредитованию.

Для того чтобы качественно проводить эту работу, холдингу необходимо эффективно управлять дочерними институтами развития и правильно распределять финансирование. Именно над этими задачами работает курируемый мною блок подразделений.

Так, к примеру, между институтами развития Инвестиционный фонд Казахстана и Банк развития Казахстана исторически сложилась валютная задолженность по переданным в 2013-2015 годах инвестиционным проектам. Наличие долгосрочной валютной задолженности требует формирования валютных резервов, что с учетом рыночных ставок не приносит существенных доходов по вознаграждениям. С другой стороны, международные стандарты финансовой отчетности требуют снижать балансовую стоимость требований с учетом отсутствия валютной выручки по проектам. В этой связи холдингом в 2018 году проведена реструктуризация вышеуказанных обязательств. В этих целях произведена капитализация АО "Инвестиционный фонд Казахстана" и погашена валютная задолженность в размере 29,6 млрд тенге.

– Какая работа проводится холдингом в плане привлечения именно рыночных источников финансирования? Эта задача неоднократно озвучивалась и на заседаниях правительства, и в стенах мажилиса Парламента.

– При определенных условиях данная задача является вполне достижимой и реализуемой. В Послании Президента народу Казахстана от 2017 года ставятся задачи по обеспечению экономики доступным средне- и долгосрочным фондированием экономики в национальной валюте, восстановлению стимулирующей роли денежно-кредитной политики государства. В Послании 2018 года обеспечение долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики, определено как основные задачи "перезагрузки" финансового сектора. Как известно, на формирование рыночных ставок влияет базовая ставка Национального Банка РК. С 2017 года она снизилась с 12% до 9,25% в конце 2018 года. Для предприятий страны рыночная ставка пока является не совсем доступной и рентабельной. При восстановлении стимулирующей роли денежно-кредитной политики экономики рыночные ставки будут снижаться и, следовательно, станут доступными. Однако для выполнения задач, стоящих перед холдингом, средства привлекаются из разных источников. Мы ставим перед собой цель диверсифицировать источники финансирования таким образом, чтобы к 2023 году доля средств, привлеченных из рыночных источников, в общей структуре заимствования за год достигла 80%.

Для максимизации эффективности использования финансов, выделяемых из государственных источников, холдингом наряду с дочерними организациями привлекаются рыночные средства. Так, 2018 год стал примечательным благодаря дебютному выпуску облигаций холдинга "Байтерек" на Казахстанской фондовой бирже KASE на сумму 77,7 млрд тенге. Привлеченные средства направляются на стимулирование ипотечного рынка и обеспечение жильем военнослужащих.

Жилье становится доступней

– Действительно, новый жилищный продукт для казахстанских военнослужащих стал одним из успешных и адресных инициатив холдинга в социальной сфере. Каковы первые результаты этого проекта и в целом как работает его механизм?

– Начиная с 1 января 2018 года для военнослужащих, открывающих счета в Жилстройсбербанке, разработаны льготные условия кредитования. Сегодня каждый военный может открыть специальный счет и использовать свои жилищные выплаты для получения ипотечного займа и решения жилищного вопроса.

Прием заявок на участие ведется с 2 июля прошлого года. По итогам 2018 года посредством интернет-ресурса ЖССБК askeri.baspana.kz военнослужащими уже открыто 79,7 тыс. специальных счетов с общей суммой поступлений 85 млрд тенге. Для получения льготной ипотеки в Жилстройсбербанк поступило 2250 заявок на сумму 34,2 млрд тенге.

В рамках кредитования военнослужащих предусмотрен ряд программ. Во-первых, это кредитование первичного жилья от застройщика с первоначальным взносом 5%, ставкой вознаграждения 7% и сроком кредитования до 25 лет. Во-вторых, кредитование вторичного жилья на рынке с первоначальным взносом 20%, ставкой вознаграждения 8% и сроком кредитования до 25 лет. В-третьих, рефинансирование займов сотрудников специальных государственных органов с первоначальным взносом 0%, ставкой вознаграждения 8% и сроком кредитования до 25 лет. В целом для реализации военного продукта холдинг предоставил Жилстройсбербанку 57,7 млрд тенге из привлеченных средств.

Погашение предварительных жилищных займов будет производиться за счет накапливаемых военнослужащими сбережений и займов, выдаваемых ЖССБК в соответствии с условиями тарифной программы. Ожидается, что за 25 лет экономия для государственного бюджета составит порядка 824 млрд тенге. Еще важнее, что более 67 тыс. военнослужащих станут собственниками жилья.

– Какое у вас видение дальнейшего развитии ипотечного рынка? Какие финансовые инструменты использует холдинг для решения еще одного актуального вопроса – стимулирования ипотечного рынка?

– Инициатива главы государства "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", обозначенная в Обращении к народу "Пять социальных инициатив Президента", является мощным драйвером для оживления ипотечного рынка страны.

Развитие казахстанского ипотечного рынка через внедрение механизмов секьюритизации ипотечных кредитов позволит высвободить значительные финансовые ресурсы, генерируемые в ипотечных портфелях банков второго уровня. Большие перспективы в данном направлении работы имеет АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

Например, в США в период с 1950 по 1990 год первичный ипотечный рынок превратился в крупнейший мировой рынок капитала. Он вырос с 73,1 млрд (1950) до 3,85 трлн долларов США (1990). Государственное посредничество в финансовой сфере создало для всех участвующих субъектов новую привлекательную альтернативу в форме выпуска ипотечных ценных бумаг. В конечном итоге это повлияло на удешевление финансирования жилищного строительства и стимулирование ипотечного рынка.

Современный механизм выпуска финансовых инструментов на основе ипотечных кредитов возник в США. Свою форму данный механизм стал приобретать в 1970-1980-х годах, после учреждения Правительственной национальной ипотечной ассоциации и Федеральной жилищной ипотечной корпорации. Для обеспечения населения жильем правительство США начало создавать вторичный рынок ипотечных кредитов. На этот период приходится бурное развитие вторичного рынка ипотечных кредитов.

Что касается нашей страны, то холдингом направлены 20 млрд тенге в АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" для финансирования стимулирования ипотечного рынка посредством инструмента, который позволит широким слоям населения приобретать жилье и улучшать имеющиеся жилищные условия. Данный кредитный инструмент направлен на удовлетворение потребностей граждан, которые не покрываются действующими государственными программами и рыночными продуктами банков второго уровня. То есть целевая аудитория продукта – заемщики, не подпадающие под условия программы "7-20-25".

На сегодня в очереди на льготное жилье в местных исполнительных органах стоят порядка 500 тыс. граждан. Процентная ставка по новому продукту значительно ниже среднерыночных ставок вознаграждения банков. Таким образом, реализация данного продукта позволит увеличить емкость ипотечного рынка и простимулирует его рост.

В результате реализации проекта при средней сумме займа в размере 20 млн тенге планируется выдача 1000 ипотечных займов. При этом оперативный запуск программы, приемлемая процентная ставка по кредиту и широкий охват программы вкупе позволят простимулировать ипотечный рынок, а дальнейшая секьюритизация выданного портфеля и реинвестирование привлеченных денежных средств позволит достичь мультипликативного эффекта.

Таким образом, внедрение и широкое использование финансовых инструментов на базе ипотечных кредитов будут способствовать дальнейшему развитию ипотечного рынка, в результате которого произойдет удешевление стоимости фондирования строительных компаний и, соответственно, стоимость жилья для населения.

МФЦА доказывает эффективность

– Какие финансовые площадки используются холдингом для привлечения и распределения средств?

– К примеру, распределение привлеченных холдингом средств между дочерними организациями осуществлено на площадке биржи Международного финансового центра Астана. Используя инструменты МФЦА, мы на практике убедились, что благодаря дальновидной политике главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева инфраструктура МФЦА действительно обеспечивает доступность и эффективность финансовых услуг. Также нужно отдать должное специалистам МФЦА, которые проводят масштабную и оперативную работу по развитию и продвижению финансовой площадки.

Помимо локальных инструментов, группой холдинга активно используются и международные площадки. Свидетельством тому является активное продолжение работы по привлечению финансирования на рынке еврооблигаций. Так, во втором квартале 2018 года с целью поддержки отечественной обрабатывающей промышленности дочерней компанией холдинга АО "Банк Развития Казахстана" был привлечен очередной заем в форме еврооблигаций, деноминированных в тенге на сумму 100 млрд тенге.

При этом следует отметить, что, несмотря на активную работу на внешних рынках капитала, уровень внешних заимствований группы холдинга находятся под контролем и подлежит регулярному мониторингу. Предельный объем внешних заимствований холдинга на каждый предстоящий год устанавливается на уровне Правительства РК, и планы заимствований на предстоящий пятилетний период подлежат мониторингу Министерством национальной экономики РК.

Кроме того, в 2018 году холдинг продолжил использование инструментов бюджетного кредитования и пополнения уставного капитала с целью реализации таких государственных программ, как "Дорожная карта бизнеса", ГПИИР, "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер". Холдинг "Байтерек" активно участвует в реализации "Пяти социальных инициатив Президента". Так, одной из данных инициатив является строительство магистрального газопровода "Сарыарка", который будет охватывать сразу несколько регионов Казахстана. Холдинг принимает участие в реализации данного проекта, мы используем различные инструменты для его финансирования и гарантирования, включая привлечение средств от международных финансовых институтов. Проект позволит обеспечить газом дополнительно 2,7 млн жителей Астаны и Карагандинской области.

Также важно отметить, что холдинг имеет один из наиболее высоких кредитных рейтингов среди корпоративных эмитентов, что снижает премию за риск и повышает привлекательность ценных бумаг при условии предоставления конкурентной процентной ставки.

В целом МФЦА является для нас универсальной площадкой по привлечению фондирования из различных источников. Кроме этого, дальнейшее поступательное развитие МФЦА будет способствовать внедрению инноваций и становлению несырьевых отраслей экономики страны. В свою очередь, развитие инноваций и несырьевых отраслей экономики являются ключевыми задачами, которые решает холдинг в рамках реализации своей миссии по содействию устойчивому развитию экономики Казахстана.

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