Ученые Китая провели на Луне биологический эксперимент

На Луну доставлены шесть биологических образцов - хлопок, рапс, картофель, резуховидка, дрожжи и плодовая мушка.

Китайский зонд "Чанъэ-4", совершивший посадку на обратной стороне Луны, обеспечил проведение биологического эксперимента на спутнике Земли. Об этом передает РБК со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая (CCTV).

В рамках эксперимента зонд доставил на Луну шесть биологических образцов — хлопок, рапс, картофель, резуховидку, дрожжи и плодовую мушку. Они находятся внутри аппарата. Зонд передал на Землю фотографии, на которых видно, что образцы растений уже дали первые побеги. Как отмечает CCTV, это первый растительный побег, проросший на поверхности спутника планеты в условиях низкой гравитации и сильной радиации. Ученые продолжают мониторинг состояния биологических образцов.

Несмотря на то, что CCTV называет это первым биологическим экспериментом на поверхности Луны, ранее влияние лунных условий на живые организмы уже изучали американские астронавты. Во время миссии "Аполлон-17" на поверхность спутника были доставлены споры сенной палочки, сухие семена и зародыши бобов. Американские ученые изучали влияние на них радиации. Кроме того, "Аполлон-17" доставил на Луну и животных — контейнер с сумчатыми мышами, в голову которых были вживлены датчики радиации. С учетом полета, мыши провели в космосе более 12,5 суток. После возвращения на Землю мышей, которых астронавты законсервировали, изучили ученые.

Космический аппарат "Чанъэ-4" был запущен 8 декабря с космодрома Сичан. 3 января он совершил посадку на поверхность Луны и передал первые снимки. Кроме биологических испытаний, зонд соберет данные о геологическом строении Луны, составе лунного грунта и проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

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