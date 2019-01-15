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Курс доллара составил 377,91 тенге на торгах

Объем торгов – 37,05 млн долларов.

Фото : ptzgovorit.ru15 января 2019, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,91 тенге за доллар (-0,38 тенге), объем торгов – 37,05 млн долларов (+18 650 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6300 тенге за рубль(+0,0039 тенге), объем торгов – 25 млн рублей (-10 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня (CNYKZT_TOD) составил 55,8600 тенге за юань (+0,0400 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (-550 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,5-379,1 тенге, евро - 433,5-435,7 тенге, 5,62-5,68 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.


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