Курс доллара составил 377,91 тенге на торгах
Объем торгов – 37,05 млн долларов.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 377,91 тенге за доллар (-0,38 тенге), объем торгов – 37,05 млн долларов (+18 650 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6300 тенге за рубль(+0,0039 тенге), объем торгов – 25 млн рублей (-10 000 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня (CNYKZT_TOD) составил 55,8600 тенге за юань (+0,0400 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (-550 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 377,5-379,1 тенге, евро - 433,5-435,7 тенге, 5,62-5,68 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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