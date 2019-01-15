В Алматинской области госзакупки находятся под контролем

Замруководитель департамента внутреннего госаудита по Алматинской области разъяснил о внесенных поправках в законодательство о госзакупках.

15 января на информационной площадке региональной службы центральной коммуникаций выступил заместитель руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Раманхан Турегелдиев. Он разъяснил о внесенных поправках в законодательство о государственных закупках, передает Zakon.kz

Напомним, в Послании главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" указано, что одним из ключевых вопросов является совершенствование сферы закупок. В связи с этим уполномоченным органом постоянно ведется работа по улучшению, а также решению возникших проблем в данной сфере.

- В конце прошлого года главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора", за счет чего упрощены государственные закупки. В закупках способом запроса ценовых предложений (в закупках до 1 000 МРП или до 2 525 000 тг.) заказчикам дается право указывать в документации на фирменные наименования товаров. Это позволит организаторам закупать более качественные товары, - отметил спикер.

Помимо этого увеличена пороговая сумма закупок работ и услуг способом из одного источника путем прямого заключения со 100 до 500 МРП, что позволяет упростить процедуры по малозначительным закупкам.

- Также благодаря новым законам предусмотрена административная ответственность первых руководителей за неразмещение или несвоевременное размещение на веб-портале годового плана государственных закупок, а также за утверждение годового плана государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету, а также предусмотрена административная ответственность членов комиссии за несвоевременное рассмотрение заявок потенциальных поставщиков, а также за несвоевременное размещение протокола предварительного допуска и протокола итогов, - проинформировал Раманхан Тургелдиев.

Стоит отметить, что ранее были проблемы, когда участники закупок в погоне за контрактами необоснованно снижали цены, что влекло за собой ненадлежащее исполнение договорных обязательств, в связи с чем, урегулирован вопрос демпинга, путем исключения антидемпинговых мер на работы. На сегодня сокращены случаи осуществления закупок способом из одного источника по несостоявшимся конкурсам. Одной из главных проблем государственных закупок остается проблема большой доли закупок из одного источника.

Так, несмотря на конкурентную среду в отдельных закупках, в среднем 10–15 компаний, закупки признаются несостоявшимся ввиду того, что к закупке допускается только один поставщик, остальные заявки участников закупок отклоняются. В этой связи, в целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, а также увеличения конкуренции среди потенциальных поставщиков, в случае признания конкурсов несостоявшимся, законодательство обязывает организаторов повторно проводить конкурсы, за исключением отдельных случаев. Также в своем выступлении спикер доложил, что с начала этого года услуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок потенциальным поставщикам оказываться на платной основе. Стоимость и тарифы услуг размещены на веб-портале государственных закупок.

Кроме того, подчеркнем, что досудебный порядок урегулирования споров, в рамках обжалования решений уполномоченного органа с 1 января 2019 года является обязательным. К примеру, среди юридических и физических лиц имелась практика обжалования решения уполномоченного органа путем обращения напрямую в судебные органы, что приводило к длительному разбирательству. Более того, ужесточены меры реагирования. Согласно требованиям законодательства, в случае установления уполномоченным органом нарушений и вынесений соответствующего решения, договор о государственных закупках не может быть заключен до полного его устранения. Данная норма позволит пресекать неправомерное освоение бюджетных средств. Также внесены многочисленные поправки, в части совершенствования системы государственных закупок.

- Департаментом планируется проведение разъяснительных работ путем применения видео-конференц связи с участием администраторов бюджетных программ и акиматов районного значения. Планируется проведение аналогичных работ в здании Департамента с участием НПП "Атамекен", НДП "Нур Отан" и т.д., а также с выездом сотрудников департамента по регионам. Ведь мы должны прилагать все усилия, чтобы требования закона неукоснительно и надлежащим образом всеми исполнялись. Хочу попросить организаторов и заказчиков осуществлять закупки строго в соответствии с законодательством о государственных закупках с учетом внесенных изменений и дополнений, - сообщил Раманхан Турегелдиев.

Кроме того, в целях пресечения возможных нарушений, Департаментом в адрес аппарата Акима области, а также районов направлено соответствующее письмо.

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