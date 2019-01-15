Михаил Кукушкин вслед за Дияс покинул одиночный разряд Australian open

Казахстанский теннисист сыграл в первом круге с французским теннисистом.

Михаил Кукушкин не сумел пробиться во второй раунд турнира Большого Шлема, передает Zakon.kz.

Единственный представитель Казахстана в мужском одиночном разряде Australian open-2019 сыграл в первом круге турнира. Его соперником, согласно жеребьевке, стал француз Люка Пуй, занимающий в текущем рейтинге ATP 31 место. К слову, Михаил Кукушкин сейчас является 56 ракеткой мира. Все три сета сложились в пользу француза, правда, во втором борьба была более упорной, чем в остальных. Счет встречи– 6:1, 7:5, 6:4 в пользу француза.

Таким образом, в мужском одиночном разряде Australian open-2019 у Казахстана не осталось ни одного представителя, а в женском борьбу продолжает только Юлия Путинцева, в то время как Зарина Дияс проиграла свою игру первого круга.

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