Психолог: О насилии молчать нельзя

Чтобы снизить риск случаев насилия, родителям необходимо практиковать сексуальное воспитание. Другими словами, говорить с ребенком на темы секса.

Факты насилия выявляются чуть ли не каждый месяц, и это только то, о чем не боятся говорить жертвы. Но сколько есть случаев, о которых молчат, остается только догадываться. Психолог Элла Чиркова рассказала корреспонденту Zakon.kz, почему важно говорить о таких проблемах.

По данным президента общественного фонда "НеМолчи.kz" Дины Смаиловой, из двухсот случаев сексуального насилия, только пять дошли до суда. О большей части жертвы даже и не говорят.

Редакции Zakon.kz стало известно о случае насилия в селе Абай. Жертва, 16-летний парень, несколько лет молчал и терпел издевательства до тех пор, пока его буквально не подвели к суициду, к счастью, парень остался жив и рассказал обо всем родителям.

Мы поговорили с психологом на злободневную тему и еще раз напоминаем, что в случае изнасилования молчать нельзя.

Почему жертвы молчат?

- Во-первых, очень сильно влияет наша восточная культура, когда детей с детства учат не выносить сор из избы. Люди боятся, что от них отвернутся родственники. На моей практике были такие клиенты, которые пережили в детстве насилие, и когда они жаловались, то сами родители их ругали, были такие слова "сам или сама виновата", "не надо было ходить", "не надо было разговаривать". Взрослые начинают пристыжать, что дети сами в этом виноваты. Такое мнение складывается повсеместно: если ты жертва, значит, ты сам спровоцировал.

Во-вторых, люди не верят в правосудие, они не чувствуют себя защищенными. Они считают, что у многих насильников есть связи и их не накажут. Эти две вещи самые серьезные, почему люди не обращаются и не говорят о насилии, - считает психолог Элла Чиркова.

Как не сделать своего ребенка потенциальной жертвой?

Чтобы снизить риск случаев насилия родителям необходимо практиковать сексуальное воспитание, другими словами, говорить с ребенком на темы секса.

- Это воспитание начинается с трех-четырех лет. Нужно объяснять ребенку, чем девочка отличается от мальчика. Детям чуть постарше это можно доносить через картинки или мультики, какие отношения бывают между мужчинами и женщинами. Чаще всего жертвы насилия являются жертвами и в своей семье: родители их унижают, не дают высказывать свое мнение, проявляют злость к детям, агрессию. Такие дети – приманка для любого насильника.

Как вычислить насильника?

- Те, кто производит насилие, сами когда-то подвергались либо физическому, либо моральному насилию. Бывают случаи, что они имеют психические отклонения.

Насильники, при поиске жертвы, показывают себя с вежливой стороны. Про него невозможно сказать, что он хам. Они скрывают свои наклонности под эрудированностью, начитанностью. Но вычислить их можно. Здесь ребенка нужно обучать границам: если к тебе прикоснулись – это сигнал, от такого человека нужно уходить, убегать. Иногда у детей границы размыты, они не понимают, что чужой человек не может взять его за руку, нельзя говорить с чужими людьми. Как только ребенок начинает говорить, ему нужно объяснять эти правила.

До 10-12 лет без присмотра ребенка оставлять нельзя.

Что делать, если ребенок стал жертвой?

Помимо заявления, которое нужно отнести в ближайшее отделение полиции, необходимо работать и над эмоциональной стороной.

- Родителям ребенка, который стал жертвой насилия, ни в коем случае не стоит запугивать ребенка, не углублять его раны. Нужно пожалеть ребенка и отвести к специалисту. Сама собой эта травма не пройдет. Просто купить игрушку и отвлечь ребенка – не пойдет. Эта травма рано или поздно дать о себе знать, и может вылиться в серьезные последствия, если вовремя не обратиться к специалисту.

В марте 2018 года общество всколыхнула весть об изнасиловании 7-летнего мальчика подростками из школы в том же поселке Абай. 10 января 2019 года несовершеннолетнему обвиняемому Амангелди А. вынесен приговор по ч.4 ст.121 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с лишением права занимать должности, связанные с педагогической деятельностью, а также работой связанной с несовершеннолетними, сроком на два года.

Асема Тунгушбаева

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