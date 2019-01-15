Об изменениях в сфере технического регулирования рассказал Женис Касымбек

Новые законы приняты в целях обеспечения безопасности и качества продукции на внутреннем рынке и создания условий для экспорта.

Новый закон "О стандартизации" и сопутствующий к нему "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации" вступят в силу 11апреля 2019 года. В настоящее время идет переориентации бизнеса на новые требования законодательства. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек на заседании правительства, передает Zakon.kz.



По его словам, законы приняты в целях обеспечения безопасности и качества продукции на внутреннем рынке и создания условий для экспорта.





"Принятый закон о стандартизации основан на опыте европейских стран и создает условия перехода на международную модель стандартизации. И включает в себя создание национальной системы стандартизации с определением Национального органа по стандартизации как единого оператора работ по стандартизации, повышение статусатехнических комитетов по стандартизации как центров консенсусного обсуждения стандартов между "государством-бизнесом-потребителем", расширение применения стандартов в госзакупках, посредством техспецификаций, в отраслевом законодательстве для целей установления единообразных требований, в том числепо качеству", - отметил Ж. Касымбек.

"В этой сфере доминировало государство, именно оно устанавливало периодичность поверки приборов. Новая модель предусматривает формирование и утверждение отраслевыми госорганами с участием бизнеса Перечней измерений только в тех сферах, где необходимо госрегулирование, что позволит вывести внутренние технологические процессы из под госконтроля", - рассказал министр.

В рамках реализации задач ГПИИР предполагается определение стандартов под каждую товарную группу, что позволит ориентировать производителей на высокое качество.Кроме этого, поправки в отраслевой закон "Об обеспечении единства измерений" направлены на внедрение международной модели развития калибровки средств измерений.Также ведомство планирует перейти к полной автоматизации процесса проведения аккредитации, что обеспечит прозрачность и оперативность оказания услуги отслеживание всех этапов процессов сертификации. Подобная практика существует в других странах-членах ЕАЭС.

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