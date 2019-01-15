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Вынесен приговор экс-полицейскому, ограбившему АЗС

Осужденный лишен специального звания "капитан полиции".

Фото : Казинформ15 января 2019, 14:31

В Шортандинском районном суде Акмолинской области вынесен приговор экс-полицейскому, которого в октябре прошлого года задержали по подозрению в нападении на АЗС, передает Zakon.kz.

По данным суда, подсудимый признан виновным по ст. 192 ч.2 п.3 (Разбой) УК РК и приговорен к пяти годам лишения свободы, и лишен специального звания "капитан полиции".

Как было установлено следствием, 5 октября в АЗС, расположенную на трассе Астана - Кокшетау, ворвался вооруженный налетчик. Преступник был в маске. Угрожая оружием, он завладел миллионом тенге и скрылся. Мужчину задержали сотрудники криминальной полиции министерства внутренних дел.

Налетчиком оказался начальник изолятора временного содержания Шортандинского районного отдела внутренних дел.


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