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Жителя Алматы подозревают в изнасиловании девочки в Шымкенте

Оперативники за короткий срок составили поминутную хронологию преступления.

Фото : из открытых источников15 января 2019, 14:58

Сотрудники МВД и Департамента полиции Шымкента задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы, сообщает Zakon.kz.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий совместно сотрудниками МВД и Департамента полиции Шымкента установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении изнасилования несовершеннолетней в Шымкенте 5 января этого года.

"Подозреваемым оказался житель Алматы. Благодаря профессионализму и слаженной работе сотрудников следственно-оперативной группы (СОГ) Департамента Шымкента за короткий срок удалось составить поминутную хронологию преступления и выйти на след виновного лица. Причастность задержанного к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и самой потерпевшей",- рассказали в Департаменте полиции Шымкента.

Расследование дела продолжается. Иную информация пресс-служба Департамента полиции Шымкента не разглашает согласно статье 201 УПК РК.


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