"АрселорМиттал Темиртау" должен подрядчикам миллиард тенге

Глава темиртауского городского профсоюза предпринимательства и сферы услуг сообщила, что многомиллионная сумма задолженности сложилась только за октябрь-ноябрь 2018 года, а с прошедшим декабрем увеличилась до миллиарда тенге.

Председатель Темиртауского городского профсоюза предпринимательства и сферы услуг Наталья Попова рассказала о миллиардной задолженности компании "АрселорМиттал Темиртау" своим подрядчикам, пишет abctv.kz.

"На данный момент только 16 подрядчикам "АрселорМиттал Темиртау" задолжал 835,925 миллиона тенге. Причём это долги только за октябрь-ноябрь 2018 года, тогда как оплата за декабрьские работы и услуги будет считаться долгом только после 25 января 2019 года. А вместе с декабрём долг перевалил за миллиард", - говорит председатель профсоюза предпринимателей.

Отметим, что долг "АМТ" перед подрядчиками в декабре 2016 года составлял один млрд тенге, а в декабре 2017 года - два млрд тенге. Как утверждает источник, пять лет назад за выполненные работы "АМТ" платил в течение 15 дней после подписания форм.

Однако должен "АрселорМиттал Темиртау" не только подрядчикам, но и государственным организациям. На сегодняшний день компания должна своим работникам и городскому коммунальному предприятию ТОО "Окжетпес-Т" более 170 млн тенге. И это опять же без учёта задолженности за декабрь 2018 года. С 1 апреля 2016 года между ТОО "Окжетпес-Т" и АО "АрселорМиттал Темиртау" существует договор, согласно которому "АМТ" на основании заявления работника высчитывает из его заработной платы стоимость коммунальных услуг и перечисляет деньги на счёт ТОО "Окжетпес-Т".

По информации источника, так продолжалось почти два года, пока в марте 2018 года "АМТ" не перестал перечислять оговорённых по договору сумм. За период с марта 2018 года по ноябрь 2018 года задолженность АО "АрселорМиттал Темиртау" перед ТОО "Окжетпес-Т" по вышеуказанному договору составила 172,936 млн тенге. Вследствие таких действий металлургической компании городское коммунальное предприятие находится в непростой экономической ситуации.

Директор одной из подрядных организаций прокомментировал abctv.kz нынешнюю ситуацию.

"Это хорошо, что коммунальное предприятие подало в суд и сможет вернуть свои деньги. Но мы не можем судиться с "АМТ" Да, мы элементарно уже который год боимся потерять объёмы работ. А ведь за этими "хозяйственными спорами" не видно самого главного: своими действиями "АрселорМиттал Темиртау" создаёт социальное напряжение. А кто-нибудь думает о том, что семьи подрядчиков "АМТ" получают заработную плату не полностью, а по частям? А о трёх с половиной тысячах металлургов, что могут оказаться в суде из-за "неоплаты" коммунальных услуг?", - сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

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