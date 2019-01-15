Как Путин получает зарплату и пенсию

Президент держит в руках наличные один-два раза в году, отметил его пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на банковскую карту, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью "АиФ".

По словам Пескова, Путин выбрал для этого банк "Россия", так как он был в числе первых российских компаний, попавших под санкции из-за воссоединения Крыма с Россией.

"Я вам напомню: когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ – это целый ряд наших компаний, в том числе банк "Россия". И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка", – рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что не знает размер военной пенсии президента. Зарплата главы государства, как и премьер-министра, устанавливается президентским указом, напомнил он.

Также Песков рассказал, что Путин редко держит в руках наличные. По его словам, такое бывает один-два раза в году. Например, когда президент катается на горных лыжах и расплачивается там в кафе.

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