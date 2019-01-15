В Таиланде Настю Рыбку и Алекса Лесли приговорили к условному сроку

Принимаются меры с целью способствовать скорейшей депортации осужденных в Россию и Белоруссию.

Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными в суде города Паттайя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обвиняемые были приговорены к условным срокам заключения и фактическому заключению равному уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственной тюрьме.

Суд Паттайи принимает меры с целью способствовать скорейшей депортации осужденных в Россию и Белоруссию.

Лесли, Рыбка и остальные обвиняемые были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале прошлого года во время проведения "секс-тренинга". Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Затем в апреле суд Паттайи снял с них эти обвинения в связи со скорым вступлением в силу поправок к таиландскому закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления разрешений и уведомления властей.

Однако пока суд рассматривал "первое" дело в отношении арестованных, в полицию Паттайи поступили заявления, в которых участники группы Лесли обвинялись в создании на территории Таиланда тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. После рассмотрения заявлений и предварительного следствия прокуратура Паттайи составила обвинительное заключение по новым обвинениям и передала его в суд.

По утвержденному сторонами процесса графику заседания суда города Паттайя, посвященные выслушиванию показаний свидетелей обвинения и защиты и прениям сторон, должны продлиться с 15 по 18 января.

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