Сенаторы обсудили изменения в Договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС

Предусматривается продление действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин до 31 декабря 2019 года.

В Комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК на расширенном заседании рассмотрели проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года", передает Zakon.kz.

Договором о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года срок действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин определен до 12 августа 2018 года.

Протоколом предусматривается продление действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин до 31 декабря 2019 года (Республика Армения – 1,220 %, Республика Беларусь – 4,560 %, Республика Казахстан – 7,055 %, Кыргызская Республика – 1,900 %, Российская Федерация – 85,265 %).

Законопроект передан на рассмотрение палаты.

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