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В Мангистауской области расстреляли двоих мужчин

Обоих жертв пытались реанимировать врачи, однако повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Фото : Цензор.НЕТ15 января 2019, 17:23

14 января в Мангистауской области произошло двойное убийство. Двоих подозреваемых уже задержали полицейские, пишет Lada.kz.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 99 УК РК (умышленное убийство). Двое подозреваемых задержаны, остальные участники установлены, приняты меры к их задержанию. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Происшествие произошло 14 января в Мунайлинском районе. Вечером того же дня в отделение больницы были доставлены двое мужчин с огнестрельными ранениями, от которых они скончались, не приходя в сознание.

"В приемный покой МОБ были доставлены два трупа в 20:10, так как время остановки сердца невозможно было определить, врачи в экстренном порядке попытались реанимировать их. Но, к сожалению, спасти их не удалось", - прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах видеоролика видно, как двоих пострадавших в бессознательном состоянии доставили в больницу.


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