Южная Корея перестала называть Северную врагом

27 апреля 2018 года состоялся третий в истории межкорейский саммит в "Доме мира".

Северная Корея перестала быть врагом для Южной. С новым документом Министерства обороны Республики Корея ("Белая книга") ознакомилось агентство Bloomberg, передает Lenta.

В документе Северную Корею впервые с 2010 года не называют врагом, в то время как официально страны все еще не заключили мирный договор.

В докладе указывается, что оружие массового поражения, которым располагает Пхеньян, остается угрозой миру и безопасности на Корейском полуострове. В то же время в документе военные провокации и кибератаки Северной Кореи больше не называют главной опасностью для Сеула.

Новый документ - первая "Белая книга", выпущенная при президента Мун Чжэ Ине, который вступил в должность в 2017 году. От предшественников его отличает мирный подход к КНДР. За 2018 год он провел три встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

27 апреля состоялся третий в истории межкорейский саммит в "Доме мира" в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. В сентябре в северокорейском Пхеньяне прошла третья встреча глав государств. Они договорились о разминировании демилитаризованной зоны, демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене и соединении сетей железных дорог двух стран.

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