Назарбаев поздравил Пашиняна

Президент выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между Астаной и Ереваном.

Фото : zakon.kz

Телеграмму поздравления направил Президент РК Нурсултан Назарбаев Николу Пашиняну, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду. Глава государства поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Республики Армения. "Уверен, что взаимовыгодные отношения между Астаной и Ереваном, основанные на дружбе и понимании, будут и дальше укрепляться во благо развития наших народов. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту, а всему дружественному народу Армении мира и процветания", - говорится в телеграмме.

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