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16-летний парень пошел искать металлолом, а нашел смерть

Старые плиты обрушились и погребли под собой жителя Риддера.

Фото : УЧС Риддера15 января 2019, 17:41

В ВКО 16-летний подросток погиб под обрушившимися на него бетонными плитами, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

ЧП произошло в Риддере. Парень погиб, собирая металлолом.

По сообщению риддерского управления по ЧС, девятого января двое парней разбирали железобетонные конструкции в районе совхоза. Старые плиты обрушились и погребли под собой одного из ребят. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего. Чтобы вытащить молодого человека из-под плит, потребовалась помощь спасателей.

- На место проведения аварийно-спасательных работ выехало отделение СПЧ-4 в составе пяти человек, - сообщили в управлении по ЧС Риддера. - При помощи специального инструмента сотрудники гражданской защиты извлекли тело из-под завала.


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