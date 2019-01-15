16-летний парень пошел искать металлолом, а нашел смерть
Старые плиты обрушились и погребли под собой жителя Риддера.
Фото : УЧС Риддера15 января 2019, 17:41
В ВКО 16-летний подросток погиб под обрушившимися на него бетонными плитами, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
ЧП произошло в Риддере. Парень погиб, собирая металлолом.
По сообщению риддерского управления по ЧС, девятого января двое парней разбирали железобетонные конструкции в районе совхоза. Старые плиты обрушились и погребли под собой одного из ребят. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего. Чтобы вытащить молодого человека из-под плит, потребовалась помощь спасателей.
- На место проведения аварийно-спасательных работ выехало отделение СПЧ-4 в составе пяти человек, - сообщили в управлении по ЧС Риддера. - При помощи специального инструмента сотрудники гражданской защиты извлекли тело из-под завала.
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