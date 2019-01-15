Третий день спасают ребенка из колодца в Испании

Родители мальчика уже потеряли одного ребенка – он умер в возрасте трех лет в прошлом году.

Беспрецедентная операция по спасению двухлетнего мальчика, упавшего в узкий глубокий колодец, проходит в Испании, к ней привлечены около 100 сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 24 Horas.

Об исчезновении ребенка по имени Хулен в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) стало известно в воскресенье. Выяснилось, что он упал в узкий технический колодец, который используется для поиска воды. Рядом был обнаружен пакет со сладостями и пластиковый стакан.

Возможности проникнуть в колодец из-за его маленького диаметра - всего 25 см - нет. Глубина туннеля более 100 метров.

Попытка опустить на дно камеру, чтобы обнаружить ребенка, закончилась неудачей. Робот смог проникнуть лишь на глубину 70 метров – пройти дальше помешал затор.

Рассматривался вариант создания рядом нового колодца, чтобы прокопать в его нижней части доступ к тому, куда упал ребенок. Однако в этом случае было бы возможно обрушение грунта.

В результате было принято решение прокопать горизонтальный туннель с боковой стороны, что позволяет сделать склон горы, сообщила в среду журналистам заместитель представителя правительства Испании в Малаге Мария Гамес. Протяженность туннеля составит 80 метров.

По словам представителя Гражданской Гвардии Бернардо Мольто, все усилия "сконцентрированы на поиске, обнаружении и спасении мальчика". Он заверил, что работы будут идти до тех пор, пока ребенка не найдут.

Родители мальчика уже потеряли одного ребенка – он умер в возрасте трех лет в прошлом году.

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