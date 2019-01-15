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Нетрезвый житель Петропавловска за рулем наехал на полицейского

Петропавловские полицейские расследуют факт насилия в отношении представителя власти.

Фото : Пресс-служба ДП СКО15 января 2019, 18:31

В Петропавловске сотрудники полиции расследуют факт насилия в отношении представителя власти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В ходе патрулирования внимание полицейских привлекло неадекватное поведение на дороге водителя Mercedes. На законное требование представителей власти об остановке транспортного средства он не отреагировал. После короткой погони нарушитель был остановлен, однако выйти из салона отказался и совершил наезд на стоящего перед автомобилем сотрудника полиции. Стражам порядка пришлось прибегнуть к силе, чтобы задержать его.

Установлено, что водитель, житель г. Петропавловска 1978 г.р., ранее лишенный права вождения, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В отношении него составлены административные протоколы по ряду нарушений. Впоследствии он был передан следственно-оперативной группе 1-го отдела полиции УП г. Петропавловска.

"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 380 Уголовного кодекса РК "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщил начальник 1-го ОП УП г. Петропавловска полковник полиции Балабек Жахин.

В нынешнем году это уже второй случай внесения в ЕРДР факта неповиновения сотрудникам полиции.


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