Эрдоган заявил о достижении взаимопонимания с Трампом

Турецкий лидер также подтвердил намерение Анкары создать буферную зону на севере арабской республики.

Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя во вторник итоги переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил о достижении исторически значимого взаимопонимания с американским лидером касательно ситуации в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

"Мне кажется, что мы с президентом США Дональдом Трампом относительно Сирии достигли исторически значимого взаимопонимания. И Турция сделает все от нее зависящее, - сказал президент, выступая перед депутатами возглавляемой им Партии справедливости и развития. - Мы также договорились предпринимать конкретные меры, которые позволят в кратчайшие сроки достичь показателя в $75 млрд в сфере двусторонней торговли".

Эрдоган также подтвердил намерение республики создать буферную зону на севере Сирии.

"Президент США Трамп в ходе телефонных переговоров вчера вновь заверил меня о решении вывести войска из Сирии. Мы приняли решение продолжить наши контакты по всем вопросам касательно Сирии, включая зону безопасности, которая будет создана Турцией", - приводит слова президента газета Sabah.

Ранее Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. При этом американский лидер отметил, что "курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию". Трамп подчеркнул, что необходимо создать "буферную зону в 20 миль (около 32 км - прим. ТАСС)".

В ответ на это сообщение Трампа официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Анкара намерена "продолжить вести борьбу с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), РПК (Рабочая партия Курдистана, признанная Анкарой террористической организацией - прим. ТАСС), "Силами народной самообороны" и партией "Демократический союз". Представитель Эрдогана также назвал "фатальной ошибкой" стремление США "приравнять сирийских курдов к РПК, которая находится в американском списке террористических организаций, и к ее сирийскому ответвлению "Силы народной самообороны" и "Демократическому союзу".

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