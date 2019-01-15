В Жанаозене бойцы Нацгвардии задержали вора, находившийся в розыске

Мужчина распивал алкоголь во дворе.

В Жанаозене гвардейцы задержали злоумышленника, находившегося в розыске за кражу. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РгК "Батыс", Жанаозен.

Вечером 13 января на маршруте патрулирования войсковой наряд в составе начальника войскового наряда рядового Марата Жузбай, патрульных рядового Бауыржана Аптай и специалиста-кинолога рядового Жаксылыка Ербола, со служебной собакой Шефом, проходя мимо многоэтажных домов в 3 микрорайоне, обратили на мужчину, который распивал спиртные напитки на улице.

Заметив приближающийся патруль, подозреваемый попытался скрыться во дворе ближайшего дома, а на требования военнослужащих остановиться не реагировал.

Задержать преступника кинологу Жаксылыку помогла служебная собака. Гвардейцы задержали гражданина, нарушавшего общественный порядок, за распитие алкогольных напитков в общественных и доставили в ближайший пункт полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции в ходе установления личности выяснили, что нарушитель находится в розыске по статье 188 (Кража) УК РК, совершенной 8 января в магазине "Самал", расположенном в 3 микрорайоне. Факт кражи был зафиксирован камерой видеонаблюдения в магазине.

На данный момент следственно-оперативной группой полиций г. Жанаозен проводятся следственные мероприятия.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившиеся военнослужащие поощрены командиром воинской части.

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