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МВД РК ищет продавца полицейской формы

Объявление о продаже формы появилось в интернете.

Фото : из открытых источников15 января 2019, 19:29

В Казнете на сайте объявлений появилась информация о продаже формы МВД, сообщает Zakon.kz.

Форма продается за 30 тысяч тенге, продавец проживает в Карагандинской области. Купить форму 50-го размера можно либо по отдельности за каждую вещь, либо все сразу за указанную выше сумму.

Обеспокоенные жители региона обратились с вопросом, насколько это легально и что будет, если форму приобретут злоумышленники.

Директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев сообщил, что по таким фактам ведомство проводит соответствующие проверки, привлекает нарушителей к ответственности.

"В данном конкретном случае проверка уже начата. Попросил бы дождаться ее результатов", - резюмировали в министерстве.


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