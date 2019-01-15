Работник алматинского ломбарда арестован за скупку краденого

Последним его приобретением стал краденый телевизор.

В Алматы полиция арестовала работника ломбарда за скупку краденых вещей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщили в Управлении криминальной полиции города, анализ имущественных преступлений свидетельствует о фактах скупки краденого имущества работниками ломбардов.

24-летний сотрудник ломбарда "Турист", расположенного в ГУМе, водворен в изолятор временного содержания 14 января. По данным полиции, он систематически скупал краденое имущество.

"В числе последних "покупок" гражданина А. – телевизор, похищенный группой квартирных воров из частного дома в микрорайоне "Тастыбулак" в Наурызбайском районе города. По факту скупки краденного, согласно нормам ст. 196 УК РК, начато досудебное расследование", - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В оперативном подразделении полиции уточнили, что указанная квартирная кража была совершена в середине декабря. В дневное время суток из частного дома злоумышленники похитили личное имущество домочадцев на общую сумму 3 миллиона 600 тысяч тенге.

По данному факту в Управлении полиции Наурызбайского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч.3 УК РК. Была создана следственно-оперативная группа. При проведении оперативно-розыскных мероприятий она задержала трех приезжих 23-27 лет по подозрению в совершении данного преступления. Один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности".

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