Бульдозер столкнулся с автобусом в Уральске

Пострадали три человека.

В Уральске столкнулись бульдозер и автобус, три человека пострадали, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосыновой, дорожное происшествие произошло утром 15 января в микрорайоне "Жулдыз".

На пересечении улиц Евразия и Алаш бульдозер столкнулся с №33 автобусом. Скорая помощь была вызвана в 10:19.

В результате аварии пострадали 3 человека. Мальчик 2009 и девушка 1996 годов рождения доставлены в областную больницу. После обследования их отправили на амбулаторное лечение. Мужчина 1980 года рождения отказался идти в больницу.

Пресс-служба департамента полиции ЗКО сообщила о том, что из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах участились случаи аварий. За прошлые выходные в Уральске зарегистрировано свыше двадцати дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой материальный ущерб для водителей.

По данным департамента ЧС ЗКО, также оказана помощь нескольким иностранным гражданам, застрявшим на дороге.

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