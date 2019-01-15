Воспитатель с туберкулезом работала в детсаду Караганды

Администрация не приняла никаких мер: детский сад не закрывался на карантин, детям не были сделаны пробы Манту.

В Караганде родители воспитанников детского сада бьют тревогу: с их детьми некоторое время контактировал больной туберкулезом педагог, передает Zakon.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

"В государственном детском саду "Толагай", расположенном в микрорайоне "Голубые Пруды", у воспитателя 19 декабря 2018 года обнаружили туберкулез открытой формы. Родителям сказали об этом только 14 января 2019 года. Администрация не приняла никаких мер: детский сад не закрывался на карантин, детям не были сделаны пробы Манту", - рассказали родители.

В областном управлении здравоохранения родителям рекомендуют не поддаваться панике, поскольку ситуация с самого начала находилась под контролем.

- В декабре 2018 года воспитатель обратилась в одну из наших поликлиник по поводу клинических симптомов. Ее обследовали и сразу же госпитализировали в областной противотуберкулезный диспансер. На следующий день, 20 декабря, наши специалисты побывали в очаге, то есть обследовали ее семью. 21 декабря они посетили детский сад и обследовали всю ее группу, состоящую из 30 детей. Сегодня есть данные по 22 детям, они здоровы на предмет туберкулеза. По 8 детям данные будут к четвергу. Начали позже, потому что был карантин по ветряной оспе, - комментирует заместитель руководителя ведомства Аскар Хорошаш.

Он опроверг доводы, что воспитатель пребывала в детском саду с открытой формой туберкулеза:

- Бактериовыделение появилось после того, как был открыт больничный. Теоретически, если бактериовыделения нет, то невозможно кого-либо заразить, - заверил он.

Также замглавы облздрава пояснил, почему от родителей скрывали диагноз воспитателя.

- Есть понятие "врачебная тайна". Разглашать подобные данные, в том числе и о заболевании туберкулезом, запрещено Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения". Поэтому родителей и не должны были уведомлять, что кто-то заболел. Перед тем как проводить пробы Манту, у каждого родителя были взяты расписки, что, в связи с эпидситуацией, они дают свое согласие на дообследование детей. И все поставили свои подписи, - поведал собеседник.

Как выяснилось, одна из мам является сотрудницей поликлиники, куда за помощью обратилась педагог. Имея доступ к служебной документации, она узнала о ее недуге и разместила эту информацию в соцсетях.

- Сейчас проводится служебное расследование. Если этот факт подтвердится, к ней будут приняты меры дисциплинарного взыскания. Самое строгое наказание, которое ей грозит – увольнение, - добавил Аскар Хорошаш.

Сама педагог уже узнала о возникшей ситуации и намерена обратиться за защитой своих законных прав и интересов в суд.

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