В Алматинской области нашли боевой танк
Боевая техника лежала зарытой в земле десятки лет.
Фото : ДП Алматинской области15 января 2019, 21:44
Боевая техника найдена захороненной в одном из населенных пунктов приграничного Панфиловского района. Информацию об обнаружении танка подтвердили в областной полиции, передает Sputnik Казахстан.
"Действительно, к участковому инспектору одного из населенных пунктов поступила информация о танке, обнаруженном местными жителями. Танк без башни, дула и многих других необходимых частей оказался засыпанным землей на территории бывшего военного полигона в нескольких километрах от села. Сейчас информация об обнаружении боевой техники и собранный по факту материал направлена в военно-следственное управление", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
Предположительно, танк пролежал захороненным в земле еще с советских времен. С учетом износа металла, оружие будет направлено на переплавку. В настоящее время военные уже выкопали и увезли танк.
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