В Алматинской области нашли боевой танк

Боевая техника лежала зарытой в земле десятки лет.

Боевая техника найдена захороненной в одном из населенных пунктов приграничного Панфиловского района. Информацию об обнаружении танка подтвердили в областной полиции, передает Sputnik Казахстан.

"Действительно, к участковому инспектору одного из населенных пунктов поступила информация о танке, обнаруженном местными жителями. Танк без башни, дула и многих других необходимых частей оказался засыпанным землей на территории бывшего военного полигона в нескольких километрах от села. Сейчас информация об обнаружении боевой техники и собранный по факту материал направлена в военно-следственное управление", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Предположительно, танк пролежал захороненным в земле еще с советских времен. С учетом износа металла, оружие будет направлено на переплавку. В настоящее время военные уже выкопали и увезли танк.

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