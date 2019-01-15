Порошенко назвал свою главную цель на ближайшие пять лет

Срок его президентских полномочий истекает в 2019 году.

Украинский лидер Петр Порошенко поставил перед собой цель сделать страну энергонезависимой за ближайшую пятилетку. Своими планами политик, срок президентских полномочий которого истекает в 2019 году, поделился во время поездки в Волынскую область, передает Лайф.

— Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом, — сказал Порошенко в ходе встречи с бизнесменами и общественниками.

Лидер Незалежной заявил о необходимости "прекратить, чтобы кто-то крал этот газ, а потом списывал это на государственный долг".

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