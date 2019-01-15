"Барыс" проиграл московскому "Спартаку"

"Барыс" в третий в сезоне упускает победу со счета 3:0.

Хоккеисты "Барыса" проиграли московскому "Спартаку" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 15 января, в Астане и завершилась со счетом 4:5. Начало матча осталось за "Барысом". Астанинцы вышли вперед уже на 29-й секунде - шведский защитник Виктор Сведберг забросил самую быструю шайбу клуба в этом сезоне. На шестой минуте канадский форвард Мэтт Фрэттин удвоил преимущество, а на восьмой шведский нападающий Андре Петерссон зажег на табло 3:0 при игре в большинстве.

Удержать такое преимущество "Барыс" не смог. На 12-й минуте Илья Талалуев в большинстве отыграл одну шайбу, а на 13-й Анатолий Никонцев сократил отставание "Спартака" до минимального.

Еще трижды гости забили во втором периоде. На 24-й Максим Цыплаков сравнял счет, а на 25-й Алексей Гришин и вовсе вывел "Спартак" вперед. После этого вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон отправился на лавку, а вместо него в игру вступил чех Доминик Граховина.

Через 16 секунд после пропущенной четвертой шайбы "Барыс" сумел сравнять счет - отличился форвард Антон Сагадеев. Исход же матча решила курьезная ошибка Граховины, который на 36-й минуте споткнулся за воротами и стал соучастником дубля Никонцева.

В третьем периоде "Барыс" пытался отыграться, но раз за разом "Спартак" выручал вратарь Никита Беспалов, вступивший в игру на восьмой минуте при счете 3:0 в пользу хозяев.

"Барыс" в третий в сезоне упускает победу со счета 3:0 - в сентябре случилось поражение от "Торпедо" в овертайме (5:6), а в декабре по буллитам проиграл "Авангарду" (3:4).

Следующий матч "Барыс" проведет 17 января на своем льду против "Салават Юлаева". Эта игра станет заключительной в домашней серии и начнется в 19:30 по времени Астаны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!