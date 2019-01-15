Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети"

Молодого мужчину искали с 12 января.

Фото : medbooking.com15 января 2019, 22:19

В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней. По сведениям источников ТАСС, он занимал одну из ведущих должностей в компании "Евросеть".

Молодого мужчину искали с 12 января. Волонтеры движения "Лиза Алерт" обзванивали больницы и осматривали территорию новой Москвы. Было известно, что в последний раз Дмитрий Ефимов выходил на связь в районе станции метро "Румянцево". Он был одет в сине-черное пальто и джинсы.

15 января поступила информация о гибели Ефимова. Его нашли мертвым в лесополосе недалеко от его дома в ТинАО. По предварительным данным, он получил смертельное переохлаждение.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты