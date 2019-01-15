В Павлодаре разгромили туалет стоимостью 5 млн тенге

Туалет временно оказался без присмотра из-за бюрократических процедур - смены собственника объекта.

Общественный туалет, купленный акиматом Павлодара за пять миллионов тенге, разбили вандалы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Удобства, установленные администрацией областного центра, стали известны из-за своей дороговизны. Теперь туалет непригоден для использования. Ранее он отапливался, был обеспечен горячей и холодной водой. Как только не стало охраны, вандалы сломали замки, и вход в помещение стало бесконтрольным.

Сейчас в помещении промерзли трубы, нет света. Мародеры унесли обогреватель. Туалет временно оказался без присмотра из-за бюрократических процедур - смены собственника объекта.

Арман Кусаинов, главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Павлодара:

- Идет передача в коммунальное предприятие, чтобы в дальнейшем содержание туалетов проводилось. На данный момент в городе Павлодаре находятся три модульных туалета и пять стационарных. Модульные туалеты находятся в аварийном состоянии в связи с фактами вандализма.

Туалет стоимостью около пяти с половиной миллионов тенге в центре Павлодара появился в ноябре 2016 года. Тогда в народе его прозвали "золотым", а горакимат раскритиковали за неразумную трату бюджетных средств. Власти рассчитывали, что объект окупится. На тот момент установили платное посещение - 20 тенге.

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