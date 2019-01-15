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В Павлодаре разгромили туалет стоимостью 5 млн тенге

Туалет временно оказался без присмотра из-за бюрократических процедур - смены собственника объекта.

Фото : gorodpavlodar.kz15 января 2019, 22:24

Общественный туалет, купленный акиматом Павлодара за пять миллионов тенге, разбили вандалы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Удобства, установленные администрацией областного центра, стали известны из-за своей дороговизны. Теперь туалет непригоден для использования. Ранее он отапливался, был обеспечен горячей и холодной водой. Как только не стало охраны, вандалы сломали замки, и вход в помещение стало бесконтрольным.

Сейчас в помещении промерзли трубы, нет света. Мародеры унесли обогреватель. Туалет временно оказался без присмотра из-за бюрократических процедур - смены собственника объекта.

Арман Кусаинов, главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Павлодара:

- Идет передача в коммунальное предприятие, чтобы в дальнейшем содержание туалетов проводилось. На данный момент в городе Павлодаре находятся три модульных туалета и пять стационарных. Модульные туалеты находятся в аварийном состоянии в связи с фактами вандализма.

Туалет стоимостью около пяти с половиной миллионов тенге в центре Павлодара появился в ноябре 2016 года. Тогда в народе его прозвали "золотым", а горакимат раскритиковали за неразумную трату бюджетных средств. Власти рассчитывали, что объект окупится. На тот момент установили платное посещение - 20 тенге.


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