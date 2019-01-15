Чемпион Казахстана стал тренером минского "Торпедо"

Чумаченко будет заниматься дублирующим составом команды.

Бывший полузащитник "Иртыша" Игорь Чумаченко назначен главным тренером дублирующего состава минского "Торпедо", сообщает СИА "SPORTINFORM".

В 2003-м году хавбек Чумаченко помог "Иртышу" завоевать последнее чемпионство клуба на данный момент. Он перебрался в стан павлодарцев во время летнего периода дозаявок, сыграл 13 матчей и стал автором 5 голов. Но уже в следующем сезоне, с приходом на пост главного тренера "Иртыша" Сергея Волгина, Чумаченко перестал получать игровое время, выйдя на поле всего 5 раз.

В 2011 году он завершил карьеру и занялся тренерской деятельностью. Последним место его работы был дублирующий состав БАТЭ.

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