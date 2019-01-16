Школа под Астаной не готова к зиме: замерзают даже ручки

Чтобы полностью отремонтировать школу и решить проблему с отоплением, властям района требуется как минимум 30 миллионов.

В поселке под Астаной школьники вынуждены заниматься в экстремальных условиях. Учебное заведение оказалось не готово к отопительному сезону. А выяснилось это почему-то только в январе. В классах приходится включать электрообогреватели, но и они не спасают, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Средняя школа в поселке Жибек жолы встречает призывами о помощи. Уже на входе становится понятно: в учебном заведении серьезные проблемы, главная из которых – отсутствие отопления.

- У нас ни книг нет, ни отопления, ни воды нет, ни туалетов. Вообще никаких условий для детей. А в письме, в ответах, у них все есть.

Температура в классах не поднимается выше 14 градусов. Уроки выживания в суровых погодных условиях дети усваивают с первого класса.

Меруерт Кадырбаева:

- Каждый день покупаем дочери новую ручку. Потому что старые мерзнут. Надеваем на ребенка теплую одежду, но она мерзнет. Если раньше в школе давали компот, то сейчас горячий чай. Почему? Потому что холодно в школе.

На экстремальные условия, в которых приходится учиться, взрослые жалуются не первый год. Проблему с отоплением не решили и к этой зиме, так же как и вопрос со школьным автобусом. Неудобные вопросы к властям района для родителей обернулись угрозами.

Хотя школа и новая, ей всего восемь лет, но выглядит она ужасно. Плесень на подоконниках, разбитая напольная плитка, сломанные двери. Состояние учебного заведения весьма плачевное.

После того как родители подняли скандал, в школу сразу же зачастили чиновники разных уровней. В учреждении даже оперативно отремонтировали котельную и установили новые насосы. Однако в классах от этого теплее не стало. Не спасают ситуацию и электрообогреватели.

Низкая температура в школе стала головной болью для местных властей. А досталась она им от предыдущего руководства. Холод в классах чиновники объясняют некачественным строительством. Удивляются, как их коллеги вообще приняли здание.

Талгат Абылкасимов, руководитель отдела образования Аршалынского района Акмолинской области:

- В один голос говорят эксперты, что школа была сдана с большими нарушениями. Мы ежегодно огромные средства выделяем, для того чтобы на определенном уровне держать температурный режим.

Чтобы полностью отремонтировать школу и решить проблему с отоплением, властям района требуется как минимум 30 миллионов. В собственном бюджете таких денег нет, поэтому просить будут у областных чиновников. Возможно, к следующему отопительному сезону дети будут учиться уже в тепле.

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