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Гражданин Нигерии привез малярию в Атырау

Он уже вылечился, заболевание не передается от человека к человеку.

Фото : из открытых источников16 января 2019, 00:59

Факт заболевания малярией выявлен в Атырау, передает МИА "Казинформ".

"Такой случай заболевания малярией выявляется в Атырау впервые за 18 лет. Заболевший - 46-летний гражданин Нигерии, работающий в нефтяной компании. Вернувшись в Атырау после отпуска, он обратился в частный медицинский центр с жалобой за недомогание. Первые же анализы подтвердили малярию. Нигериец прошел интенсивный курс лечения в частной клинике и готовится к выписке", - сообщил директор Атырауского областного департамента охраны общественного здоровья Темирбек Мусагалиев.

Он проинформировал, что малярия не передается от человека к человеку. Переносчиком может быть малярийный комар, который обитает в некоторых регионах страны. При первых симптомах заболевания, одним из главных признаков которого является лихорадка, необходимо обращаться к врачам.


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