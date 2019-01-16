Гражданин Нигерии привез малярию в Атырау
Он уже вылечился, заболевание не передается от человека к человеку.
Фото : из открытых источников16 января 2019, 00:59
Факт заболевания малярией выявлен в Атырау, передает МИА "Казинформ".
"Такой случай заболевания малярией выявляется в Атырау впервые за 18 лет. Заболевший - 46-летний гражданин Нигерии, работающий в нефтяной компании. Вернувшись в Атырау после отпуска, он обратился в частный медицинский центр с жалобой за недомогание. Первые же анализы подтвердили малярию. Нигериец прошел интенсивный курс лечения в частной клинике и готовится к выписке", - сообщил директор Атырауского областного департамента охраны общественного здоровья Темирбек Мусагалиев.
Он проинформировал, что малярия не передается от человека к человеку. Переносчиком может быть малярийный комар, который обитает в некоторых регионах страны. При первых симптомах заболевания, одним из главных признаков которого является лихорадка, необходимо обращаться к врачам.
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