Казахстанцы не смогли вылететь в Германию из-за забастовки в аэропортах

Забастовка уже привела к транспортному хаосу. В аэропортах Германии отменили больше 1000 внутренних и международных рейсов.

Между Казахстаном и Германией приостановлено авиасообщение. Причиной стала массовая забастовка сотрудников восьми немецких аэропортов. О своих планах бастующие сообщили заранее, поэтому авиакомпании успели предупредить пассажиров об отмене вылетов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

- Пассажиры, которые планировали свой рейс на сегодня, были бесплатно перебронированы на предыдущий день, 14 января, или на завтрашний день. И пассажиров, которые застряли 15 января бесплатно размещали в отеле во Франкфурте, - рассказал менеджер по корпоративным коммуникациям АО "Air Astana" Тлек Абдрахимов.

Пассажиры "Эйр Астаны" должны были вылететь во Франкфурт из столицы Казахстана днем 15 января. Отменил рейс в Алматы и крупнейший немецкий авиаперевозчик – "Люфтганза". Свои рабочие места оставили 23 тысячи сотрудников службы безопасности аэропортов во Франкфурте, Ганновере, Гамбурге и еще пяти городах. Бастующие требуют увеличить зарплату с 17 евро в час до 20. Однако руководство считает, что работники просят слишком много. Забастовка уже привела к транспортному хаосу. В аэропортах Германии отменили больше 1000 внутренних и международных рейсов. Почти 220 тысяч пассажиров вынуждены были скорректировать свой маршрут.

Ирина Криштоп.

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