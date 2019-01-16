Президента Венесуэлы Мадуро объявили узурпатором

Решение депутатов подразумевает объявление недействительными всех действий и решений исполнительной власти.

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором Николас Мадуро объявлен узурпатором власти, сообщает РИА Новости.

Решение депутатов подразумевает также объявление недействительными всех действий и решений исполнительной власти.

"Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит бог народ Венесуэлы", - написал в своем микроблоге в Twitter глава ассамблеи Хуан Гуаидо.

В то же время находящаяся с 2016 года под контролем оппозиции Национальная ассамблея отстранена Мадуро от участия в политической жизни страны и заменена Национальным учредительным собранием, состоящим из его сторонников.

Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность признать главу оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным лидером страны.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены усилить давление на власти Венесуэлы, поскольку не считают законным президентские выборы в стране.

Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов, на которых он одержал победу. При этом оппозиция и многие страны мира отказались признавать их итоги, обвинив власти Венесуэлы в нарушении демократических процедур.

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